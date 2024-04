Rassegna stampa 09-04-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

'NDRANGHETA E INCHIESTE

Il “fantasma” albanese e il narcotraffico nella Sibaritide

Catanzaro, parla il collaboratore di giustizia Domenico Colosimo: "Chi controlla il racket in città"

Reggio, le minacce di disordini in carcere del gruppo di detenuti campani

‘Ndrangheta nel Torinese. I Pasqua scelgono il silenzio

Cosenza, processo Bergamini. L’ex collaboratore campano smentito in Assise dai testimoni

SANITA'

Sanità a Reggio, finisce in Procura lo scontro Lamberti-Di Furia

Cosenza, l'appello delle mamme “esodate” ad Occhiuto

Polistena, il sindaco Tripodi attacca Occhiuto: "I fondi per i nuovi ospedali? Solo uno spot pubblicitario"

IN EVIDENZA

Soverato, via libera al rinnovo delle concessioni. Gli stabilimenti balneari ripartono

Lamezia, emergenza cinghiali in centro. Cittadini sempre più terrorizzati

Cosenza, parco acquatico-fantasma. Spunta l’ipotesi maneggio