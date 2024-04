Ampliamento del tribunale di Castrovillari, Lo Polito avvia la conferenza dei servizi

È stata finalmente avviata la Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri necessari all'ampliamento del Tribunale di Castrovillari. La notizia è stata diffusa recentemente dal sindaco di Castrovillari, avv. Domenico Lo Polito, il quale, oltre a mettere in risalto la presenza di forti opposizioni di campanile, ha deciso di seguire il percorso previsto dalla normativa per addivenire ad una iniziativa progettuale che, con l'acquisizione dei pareri da parte dei tecnici, conduce alla gara d'appalto. Il comune di Castrovillari ha dato la disponibilità a fare l'appalto, anche perché, e questo per come successo con la Caserma dei Vigili del fuoco, si tratta di un «terreno – ha spiegato il sindaco – che abbiamo messo a disposizione con l'unanimità del Consiglio comunale». Gli interventi e i cantieri aperti all'interno del centro cittadino «migliorano la sicurezza e qualificano i servizi della città di Castrovillari. Tutto questo non può che trovare il compiacimento dell'intera comunità».