Dal primo maggio a Corigliano Rossano vanno in “pensione” i cassonetti dei rifiuti

Tra poco più di due settimane i cassonetti della spazzatura saranno solo un ricordo. In tutto il territorio comunale, a partire dal prossimo 1. Maggio partirà, infatti, il nuovo servizio di raccolta che prevede l'estensione del “porta a porta spinto”. Dopo la massiccia e capillare campagna d’informazione e sensibilizzazione avviata già dallo scorso 1. febbraio, avente lo scopo di raggiungere gli utenti di tutte le zone della città con il principale obiettivo di divulgare le più interessanti novità di quella che si preannuncia una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti, seguita dalla consegna al domicilio di ogni nucleo familiare del relativo “kit” con i contenitori per la separazione delle varie tipologie di rifiuti si è, dunque, pronti per dare avvio al nuovo servizio di igiene urbana, con le rinnovate modalità di conferimento della spazzatura, messo a punto dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’azienda “Ecoross” che ne è il gestore.