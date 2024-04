Pronto soccorso di Cosenza, scelto il nuovo primario: è Domenico Lorenzo Urso di Corigliano Rossano

Il Pronto soccorso si stringe come una insidia tenace nella solitudine di una sanità che qui è soffocata dalle tante emergenze. È la pietra d’inciampo per i malati che ogni giorno passano da quelle stanze. Un luogo di drammatica sofferenza che avrà presto un nuovo primario. Il commissario dell’Annunziata, Vitaliano De Salazar, ha individuato in Domenico Lorenzo Urso, 53 anni, nato a Cassano e residente a Corigliano Rossano, il sostituto di Pietro Scrivano che, nei giorni scorsi, aveva lasciato l’incarico, ufficialmente per motivi personali. Urso aveva partecipato all’avviso pubblico del 22 febbraio, indetto con una deliberazione dell’allora commissario Gianfranco Filippelli, e concluso il 2 settembre dello stesso anno con la formazione della graduatoria della terna degli aspiranti: Scrivano, Urso e Rocco Di Leo. La selezione fu vinta da Scrivano che venne nominato il 21 settembre. Nel frattempo, Urso fu chiamato dall’Asl di Brindisi per assumere l’incarico di direttore di struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’accettazione e di urgenza dell’ospedale di Ostuni. In passato aveva lavorato a Piacenza e Reggio Emilia prima di tornare in Calabria, alle dipendenze dell’Asp negli ospedali di Cariati e Rossano. Urso vanta anche incarichi di docenza a contratto nel Corso di laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina dell’Università Magna Grecia di Catanzaro.