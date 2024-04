Cassano Ionio, l’anonima incendi colpisce nella frazione Cappuccini

Dopo i due veicoli distrutti dalle fiamme a distanza di alcune settimane e che hanno colpito due autovetture di proprietà di due donne, l’anonima incendi torna a colpire in città e lo fa ancora nel quartiere Cappuccini del capoluogo. Ad essere bruciata, stavolta, è stata una Mercedes Classe A di proprietà di una donna residente in zona. Secondo quanto ricostruito, il rogo – di natura dolosa – sarebbe stato appiccato nella tarda serata di martedì senza nemmeno aspettare che arrivasse notte fonda. In questo periodo, infatti, ancora poche persone circolano in città a causa delle temperature non proprio miti e le poche iniziative che movimentano poche persone solitamente caratterizzano il mese di aprile. Così l’anonima incendi ha avuto vita facile ed è tornata a colpire di nuovo in quella zona della città. A certificare il dolo sono stati i Vigili del Fuoco di Comando provinciale di Cosenza intervenuti prontamente sul posto per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse si propagassero alle case vicino e alle altre vetture vicina alle quali era parcheggiata la Mercedes Classe A.