Incidente sul lavoro a Longobucco, operaio ferito gravemente: schiacciato da un muletto

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Longobucco in provincia di Cosenza. Il lavoratore era impegnato in lavori di ristrutturazione di uno stabile e stava trasportando del materiale con un muletto. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato, schiacciandolo. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi ed è stato necessario far arrivare l'elisoccorso per trasferirlo all'Annunziata di Cosenza. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della locale stazione e l'ispettorato del lavoro.