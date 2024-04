Botte, insulti e minacce alla convivente incinta: in manette un 31enne a Lattarico

Ancora un uomo che sottomette la propria donna nel modo più brutale. Un compagno, un padre, che dovrebbe essere simbolo di sicurezza di protezione, e che, invece, si trasforma in un orco che arriva a tentare di soffocare la compagna.

Succede a Lattarico, dove quella casa in via Pedace diventa un covo di crudeli maltrattamenti da parte di un uomo, A.O., 31 anni, di Castrovillari, ma residente nella frazione di Regina, nei confronti della convivente.

Dal 2021, anno in cui la coppia ha deciso di iniziare la convivenza, le condotte violente del trentunenne iniziarono a insinuarsi tra i due.

Condotta violenta che non andò a migliorare, al contrario, divenne sempre più crudele, tanto che l’uomo arrivò a picchiare la giovane donna, procurandole gravi lesioni sul corpo. Anche durante il periodo delle due gravidanze.

Ma anche dopo il parto, urla, litigi, percosse, tentativi di soffocarla. Le umiliazioni sono continuate anche davanti ai figli minori.

La donna, però, in questi anni, aveva taciuto per paura di subire la vendetta da parte del compagno.