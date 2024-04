Tortora, tre condanne per l’omicidio di Francesco Prisco

Tre condanne per un totale di 46 anni di carcere per l’omicidio di Francesco Prisco. Davanti al Gip del Tribunale di Paola, Roberta Carotenuto, si è concluso ieri pomeriggio il procedimento istruito dai carabinieri della Compagnia di Scalea e incardinato dalla Procura di Paola che ha visto imputate tre persone per l’omicidio del 32enne Francesco Prisco, deceduto dopo 10 giorni in ospedale, all’Annunziata di Cosenza, a seguito delle gravi ferite riportate in un agguato.

Angelo Lentini (42 anni di Praia a Mare) è stato condannato a 15 anni, Michele Tufano (39 anni di Napoli ma residente a Tortora) a 16 anni mentre Jonathan Russo (42 anni di Praia a Mare) a 15 anni.

La Procura di Paola è stata rappresentata dal pubblico ministero Mariolina Bannò che aveva richiesto in totale 58 anni di carcere e nello specifico 20 anni per Lentini e per Tufano e 18 per Russo.

Nel procedimento si sono costituite parti civili la mamma e il padre del 32enne.

Il giudice Carotenuto ha inoltre condannato alla liquidazione del risarcimento del danno in favore delle due parti civili.

Ricordiamo che Prisco era stato ferito nella notte tra il 16 e 17 febbraio 2023 nei pressi della sua abitazione a Tortora. Era stato lo stesso 32enne nonostante le ferite riportate a fare i nomi dei suoi presunti aggressori. Il decesso è avvenuto in ospedale a Cosenza dieci giorni dopo il grave ferimento dell’uomo.