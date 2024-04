Omicidio Scorza a Cassano, la verità in due filmati del Tg

Per la difesa la verità del duplice omicidio Scorza-Hedlhi è contenuta in un servizio del telegiornale e così la Corte d’Assise di Cosenza decide di acquisirlo per ulteriori approfondimenti.

Maurizio Scorza e la compagna Hanene Hedlhi non sono stati uccisi nel podere di Francesco Adduci, l’allevatore di Cassano unico indagato per il duplice omicidio e accusato e di aver teso una trappola alla vittima. Gli avvocati difensori Cesare Badolato e Giancarlo Greco, difensori dell’imputato accusato soltanto di essere stato l’esca per l’omicidio, hanno chiesto e ottenuto di far acquisire il servizio Tg della sede Rai Calabria. Video nel quale si vedono tracce ematiche sul luogo in cui è stata rinvenuta la Mercedes di Maurizio Scorza, crivellato di colpi (insieme a quello della compagna) e il cui corpo è stato in seguito occultato nel portabagagli insieme a un agnellino che avrebbe precedentemente ottenuto da Francesco Adduci nella sua azienda dove, secondo l’accusa, sarebbe stato attirato. Proprio la difesa, infatti, è fermamente convinta che il duplice omicidio avvenuto nell’aprile del 2022 nella Piana di Sibari non sia stato commesso nel territorio di proprietà di Adduci, bensì da un’altra parte.