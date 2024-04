Ospedale di Cosenza, tenta di lanciarsi nel vuoto: salvata da un poliziotto

Nello scorso dine settimana, un dramma è stato evitato all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza grazie alla pronta reazione di un agente di polizia. Una donna trentenne stava per compiere un gesto estremo, tentando il suicidio lanciandosi da una ringhiera all'altezza della mensa dell'ospedale.

Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dell'agente di polizia che è intervenuto tempestivamente. Uscendo dalla sua postazione, ha visto la donna sulla ringhiera che manifestava chiari intenti suicidi. L'agente ha cercato di calmarla e dissuaderla dal gesto insensato.

La donna ha raccontato di essere stata dimessa dal reparto di psichiatria contro la sua volontà e minacciava di lanciarsi se non le fosse stato permesso di continuare le cure. Nel frattempo, mentre un operatore sanitario e guardie giurate distraevano la donna, l'agente di polizia ha scavalcato la ringhiera e, afferrandola per un braccio, l'ha portata in sicurezza sul marciapiede.

La donna è stata quindi affidata alle cure dei sanitari, che hanno richiesto una consulenza psichiatrica. Successivamente è stata affidata a un parente come amministratore di sostegno, nella speranza di garantirle il necessario supporto e assistenza.