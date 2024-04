Castrovillari, si scontrano con un trattore. Marito e moglie in ospedale

Sono ricoverati entrambi all’Annunziata di Cosenza l’uomo e la donna che con una moto, ieri, si sono scontrati con un trattore. Sono in fase di accertamento le cause di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Sp 241: il conducente di una moto e la sua compagna – viaggiavano insieme – si sono scontrati con un trattorino che era appena uscito da una stradella interpoderale di Contrada Bianchino. Il mezzo aveva finito di lavorare un terreno. Una pratica molto comune in questo periodo. Soprattutto nelle vigne di Castrovillari. La moto, una BMW su cui viaggiavano i due coniugi (entrambi di Rossano) per la diversa velocità, ma anche per la presenza di un curvone con erba, hanno colpito la parte posteriore del trattore e sono finiti dapprima sull'asfalto e poi tra l'erba, sul ciglio della provinciale. I testimoni, che hanno poi dato l'allarme, hanno fatto cenno ad un botto terrificante. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, l'eliambulanza da Cosenza, quindi i militari della locale Compagnia e i colleghi della Guardia di Finanza. I mezzi di soccorso hanno trasferito la donna presso l'ospedale di Castrovillari, mentre il compagno è stato preso in carico dall'eliambulanza di Cosenza. Le condizioni dei due sono subito parse gravi. Le prognosi saranno sciolte soltanto nelle prossime ore. Visibilmente scosso il conducente del trattorino, rimasto fortunatamente illeso, ma con un fardello psicofisico di assoluta pesantezza. Per fortuna non erano in transito, dalla parte opposta della carreggiata, altri mezzi in direzione sud, altrimenti il bilancio sarebbe stato molto più marcato.