Castrovillari, vasto incendio nell'area di Cozzo della Paglia. Danni all'ecosistema VIDEO

Incendio doloso nell'area di Cozzo della Paglia. In modo del tutto inaspettato, infatti, nel primo pomeriggio s'è sviluppato un grosso incendio in un'area particolare caratterizzata da macchia mediterranea e ginestre. Il caldo intenso, ma anche e soprattutto il vento hanno spinto le fiamme verso alcuni fabbricati, tra l'altro utilizzati come ricovero degli animali da pascolo.

Sul posto - impegnati in solitario con altre unità dei Carabinieri Forestali - i vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari. Forze esigue per combattere, in questo particolare periodo dell'anno, incendi capaci di ingoiare, anche in poche ore, decine di ettari di macchia mediterranea. Il fuoco, anche per l'assenza di mezzi aerei, ha anche interessato alcune masserie e un agriturismo. Imponente il fronte di fuoco. La zona, che viene utilizzata per il pascolo, presenta anche e soprattutto degli insediamenti e luoghi di protezione d'epoca templare. Sul posto hanno operato un importante numero di proprietari che non si sono sottratti alla salvaguardia dei loro apprezzamenti di terreno. Facile intuire i danni cagionati all'ecosistema di un area di confine al parco nazionale del Pollino. Non è la prima volta che Cozzo della Paglia finisce, e questo per ragioni in fase di accertamento, nelle fauci del fuoco di natura dolosa.