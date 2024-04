Ennesima auto data alle fiamme nella notte a Corigliano Rossano. L'incendio è avvenuto nell'area urbana di Rossano, precisamente in via Euclide. A fuoco un Fiorino di proprietà di una persona del posto. Dai primi accertamenti sembra che non vi siano dubbi sulla matrice dolosa dell'episodio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.