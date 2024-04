Disavventura per un cane alla Marina di Sibari. Cade in un canalone, salvato dai carabinieri

Una disavventura a lieto fine. Se l’è vista davvero brutta il povero cagnolone meticcio caduto domenica mattina in un canalone di bonifica rimanendo bloccato nell’acqua a causa dell’argine alto. Il povero amico a 4 zampe si è trovato immerso nelle acque maleodoranti di scolo che si trova nella zona che va tra la Marina di Sibari e contrada Casoni dei Laghi di Sibari.

A salvarlo sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Corigliano Calabro, allertati da passanti si attivavano per porre in salvo un cane finito nel canale di scolo. Il meticcio di grossa taglia sarebbe sicuramente morto se i militari non si fossero immediatamente attivati ad allertare i soccorsi. Le forze dell’ordine, accorse sul posto e in sinergia con il personale del rifugio “Varca” di Cassano, sono riuscite a recuperare il cane in difficoltà rischiando la propria incolumità fisica. Il meticcio sta bene, è stato messo in sicurezza e affidato alle cure dell’ambulanza veterinaria intervenuta sul posto.