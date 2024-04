Acri, non ci fu corruzione elettorale. Capalbo dopo 4 anni vede la luce

«Dopo quattro anni è stata certificata la mia onestà e restituita onorabilità alla mia persona, sia come uomo che come sindaco». Ha esordito così ieri pomeriggio, nella sala giunta del Municipio, il sindaco Pino Capalbo nel corso di una conferenza stampa convocata per annunciare la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero Giuseppe Cozzolino rispetto al procedimento in tema di corruzione elettorale che lo ha visto indagato e che venne avviato nel febbraio del 2020 dalla Procura di Paola.

Dunque, assoluta estraneità di Capalbo rispetto a qualsiasi condotta di natura illecita. La vicenda giudiziaria che lo ha interessato non riguarda le sue funzioni da sindaco ma il ruolo di collaboratore, affidatogli a carattere fiduciario, nello staff di Giuseppe Aieta. Accanto al primo cittadino il suo legale Mattia Caruso che ha ripercorso in maniera dettagliata tutte le fasi del procedimento iniziato nel febbraio 2020 con l’avviso di garanzia.