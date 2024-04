Cassano, incendio in uno storico bar di Marina di Sibari. Indagini in corso sulla natura del rogo

Nuovo incendio in serata ad una delle attività commerciali presenti nella piazzetta di Marina di Sibari, quartiere turistico di Cassano.

Per cause ancora in via di accertamento, le fiamme sono divampate e hanno invaso l’interno di uno storico bar che si trova nel centro commerciale di Marina di Sibari - in quella che i cassanesi identificano come piazzetta vecchia con i negozi su ambo i piani del porticato - causando diversi danni.

Da quanto s’apprende, subito sono stati allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che sono intervenuti tempestivamente probabilmente evitando danneggiamenti e lesioni ben maggiori, e i Carabinieri della Compagnia di Cassano per i rilievi e le verifiche di rito.

Al momento non si conosce la natura del gesto, se doloso o di natura accidentale, le indagini sono tutt’ora in corso e vigili del fuoco e carabinieri sono ancora all’opera. Se ne saprà di più nelle prossime ore.