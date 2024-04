Cosenza, la nuova piazza Amendola tra senzatetto e contadini

Il doppio (anzi, triplo e forse pure quadruplo) volto dell’area che circonda l’Istituto scolastico “Della Valle” e la Casa della Musica. Partiamo dalle cose gradevoli. L’intervento di restyling di piazza Amendola sta per essere ultimato. Un bel lavoro, non c’è che dire, che fa parte del Cis. Nuova pavimentazione, via le auto e i parcheggi, alberelli, luci moderne, Stessa cosa dicasi per lo slargo alle spalle della Casa della Musica dove spicca un verde vivace. A interventi finiti insomma la zona acquisterà un volto più gradevole.

Si attende la riapertura del cine-teatro Italia-Tieri. Un appuntamento che sta slittando di mese in mese. La struttura dovrà essere consegnata al soggetto gestore, la “Cgc sale cinematografiche” che fa capo all’imprenditore Pino Citrigno. Ai primi di novembre si disse che i lavori si sarebbero dovuti concludere entro la fine del mese e che entro la metà di dicembre l’edificio avrebbe dovuto riaprire i battenti. Ma l’operazione slittò. Sono trascorsi cinque mesi, uomini e mezzi della ditta che ha eseguito le opere di riqualificazione dentro e fuori sembra siano spariti. E ora pare che il nuovo traguardo sia stato fissato per il mese di maggio in coincidenza con la conclusione dei lavori nelle aree esterne.