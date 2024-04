Rassegna stampa 16-04-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Più sicurezza sui luoghi di lavoro in Calabria. L’Inail mette a disposizione i fondi

‘NDRANGHETA E INCHIESTE

'Ndrangheta, i locali della “Milano da bere” gestiti da Mommino Piromalli

Catanzaro, traffico di droga: chiesto il processo per 77 indagati

Reggio, il pentito De Rosa sul boss Caridi: "Rappresentava l’élite delle ’ndrine"

IN EVIDENZA

Catanzaro Servizi cambierà pelle

Reggio, nuovo Lido comunale: Cannizzaro porta in dote 3 milioni a Falcomatà

Bergamotto a Reggio, non si placa la querelle: il Comitato rilancia

Tropea attende il “verdetto” del CdM, mentre la politica si muove sottotraccia

Acri, non ci fu corruzione elettorale. Capalbo dopo 4 anni vede la luce

Lamezia, fari di FI sui disservizi sanitari: "Necessario un Osservatorio"

L’ALLARME

Le famiglie dei bambini malati non hanno fiducia nella Calabria

POLITICA

Cosenza, palazzo dei Bruzi: l’opposizione critica la doppia morale Pd-M5S

Corigliano Rossano, una lista a 5 stelle per Flavio Stasi. Conte “benedice” il campo largo

Elezioni comunali a Gioia Tauro, Schiavone candidato senza compromessi

CRONACA

Cosenza, la nuova piazza Amendola tra senzatetto e contadini

Paravati, complesso S. Francesco: il “sogno” di Natuzza prende forma

CULTURA

L’assessore Corigliano scommette: "Crotone capitale della Cultura 2028"

Taurianova “Capitale del Libro”, avviso per le tre fasi del programma