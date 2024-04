Mongrassano, arrestato dai carabinieri il feroce fratricida

Arrestato il fratricida. Giuseppe Marino finisce dietro le sbarre per scontare 14 anni e 8 mesi di reclusione. L’hanno ammanettato i carabinieri in esecuzione dell’ordine di carcerazione susseguente alla definitività della pena decretata qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione.

Marino, difeso dagli avvocati Angelo Pugliese e Emilio Lirangi del foro di Cosenza, è stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato dell’efferata uccisione del germano, Pasquale, avvenuta a Mongrassano tre anni fa. L’imputato era stato giudicato con rito abbreviato in prima istanza e condannato a 16 anni, ma in appello aveva ottenuto un lieve sconto di pena. I giudici di prima e seconda istanza avevano infatti escluso la premeditazione e ritenuto le attenuanti equivalenti alle circostanze aggravanti. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile in tutti i gradi di giudizio assistiti dagli avvocati Guido Siciliano e Mafalda Ferraro.