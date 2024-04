Paura a Diamante, ausiliare del traffico aggredito con un'accetta: “Sono ancora sotto choc”. Il vicesindaco: “Inaccettabile”

Minacciato con un'accetta durante l'esercizio delle proprie funzioni. È accaduto, nel comune di Diamante, a Salvatore Baronelli, professione ausiliare del traffico. Da un lettino di ospedale, ancora visibilmente acciaccato e sotto choc, è la stessa vittima dell'aggressione (per sfuggire alla furia del suo "interlocutore" è caduto riportando problemi fisici) a raccontare la propria vicissitudine, senza entrare nel dettaglio ma lasciando intendere che qualcosa di grave lo ha riguardato. «Volevo ringraziare e tranquillizzare tutti gli amici per la solidarietà dimostratami, per la vile aggressione subita questa mattina nell’esercizio delle mie funzioni, in qualità di pubblico ufficiale. Al momento sono ancora in ospedale, e mi sto riprendendo. Per il resto non posso commentare, dico solo che la giustizia farà il suo corso e la mia grande fiducia nelle Istituzioni mi impone di credere che per quanto successo verrà accertata ogni responsabilità. Ringrazio Dio per essere qui oggi, insieme a voi, a raccontarlo. Vi voglio bene e grazie ancora a chi mi è stato vicino. Affinché fatti del genere non avvengano!».