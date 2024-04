Cosenza, ricorso sul concordato Amaco discusso dalla Corte d’Appello

A parte i nuovi due bus elettrici consegnati giorni fa da Cometra con tanto di cerimonia e foto ufficiale in piazza 15 Marzo, presente pure il sindaco Franz Caruso e il curatore Fernando Caldiero, e la garanzia nel pagamento delle spettanze correnti (che non è poco, visti i tempi e la situazione), all’Amaco sembra si siano tirati i remi in barca.

Per quanto riguarda la manifestazione d’interesse avviata da Caldiero per il fitto di ramo d’azienda, dopo la riunione agitata in seno al Cda del Cometra, non si è saputo più nulla. Sicuramente, ci sono state delle adesioni, ma non sono state rese note perché questa ipotesi potrebbe verificarsi solo nel caso in cui l’Amaco dovesse fallire. Silenzio (o quasi) sul reclamo presentato mesi fa riguarda alla bocciatura del concordato preventivo. La Corte d’Appello di Catanzaro come da calendario ha esaminato il fascicolo il 10 scorso dopo a marzo la seduta era andata deserta per un... difetto di comunicazione con il Tribunale bruzio che non aveva mandato l’incartamento giusto relativo all’Amaco. Tutto da rifare, perciò.