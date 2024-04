Incendiarono 5 auto tra Montalto Uffugo e Cosenza: finisce con 2 arresti una lunga storia di intimidazioni e ritorsioni tra vicini

Due cosentini ai domiciliari per incendio aggravato in concorso. Hanno entrambi 49 anni, ad eseguire la misura sono stati i Carabinieri della Compagnia di Rende (CS), I due agivano secondo distinti ruoli, il primo quale mandante mentre il secondo esecutore materiale dietro un corrispettivo in denaro.

Il provvedimento scaturisce dall’attività d’indagine svolta dai militari dell’Arma, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Cosenza, a seguito di episodi verificatisi a partire dal mese di marzo 2023 e sino ad ottobre, che hanno visto il danneggiamento sistematico di cinque veicoli appartenenti alle due vittime, mediante l’utilizzo di liquido infiammabile.

Al verificarsi del primo episodio, la prima vittima aveva riferito agli investigatori di avere da tempo dei contrasti con un vicino di casa (uno degli odierni arrestati) ed in particolare con il figlio che, già da minorenne, aveva comportamenti persecutori nei suoi confronti e della sua famiglia, situazione divenuta talmente insostenibile da vedersi costretto a presentare una denuncia. In una delle ultime liti, in cui era stato richiesto l’intervento dei carabinieri, l'uomo era stato anche aggredito fisicamente con un pugno dal padre del ragazzo, che gli ha procurato delle lesioni a seguito del quale fu presentata un’ulteriore denuncia.