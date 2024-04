Meteo in Calabria: ad aprile inoltrato freddo, maltempo e neve su Sila e Pollino

E' una settimana contrassegnata da una forte instabilità delle condizioni meteo anche in Calabria. Vento, pioggia, temperature che sono sensibilmente scese e ora anche il ritorno della neve sulla Sila e sul Pollino. Nella notte la dama bianca è ricomparsa oltre i 1600-1700 metri come si evince dalla foto della webcam di Monte Botte Donato in Sila.

Domani la neve potrebbe comparire a quote anche più basse. La fase di maltempo è destinata a durare ancora qualche altro giorno.