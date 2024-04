Rassegna stampa 18-04-2024 edizioni Calabria

Ecco tutte le principali notizie di oggi in edicola sul nostro giornale, edizioni calabresi.

CALABRIA

- Calabria, in Consiglio regionale si scoprono le “carte” sull’Autonomia

In evidenza

- Da Villa si leva un coro unanime: “Temiamo più il cantiere che il Ponte”

- Decreto di scioglimento, il Tar legittima il Comune di Rende in giudizio

- “Il mio Massimiliano oggi compie 50 anni”, il ricordo straziante dalla madre dell'imprenditore di Locri ucciso

- Blitz nel carcere di Corigliano Rossano, rinvenuti droga e quindici smartphone

Cronaca

- Catanzaro, furto in casa e tentata estorsione. Quattro arresti della Mobile

- Tari, le agevolazioni del Comune Reggio rivolte alle famiglie più fragili

- Smaltimento rifiuti, Arrical batte cassa ai Comuni: anche Reggio nella lista dei morosi per circa 4 milioni di euro

- Città vecchia di Cosenza, Caruso dribbla le critiche e promette il ritorno agli antichi fasti

- Catanzaro, contenzioso sulla caserma Triggiani. Il Tar: “Legittimo il vincolo storico”

- Non rientra l’emergenza idrica, Basso Ionio catanzarese ancora a secco

- Porto di Vibo, affidato il servizio di rimorchio. Gestione per 15 anni e nuovi mezzi

- Cosenza, ricorso sul concordato Amaco discusso dalla Corte d’Appello

- Roseto Capo Spulico, anziani nel mirino di falsi operai Enel: allarme truffe