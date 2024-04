Roseto Capo Spulico, anziani nel mirino di falsi operai Enel: allarme truffe

Falsi dipendenti dell'Enel cercano di truffare gli anziani del paese. Lo ha denunciato pubblicamente il sindaco Rosanna Mazzia. Il primo cittadino ha deciso di scrivere direttamente alla cittadinanza chiedendo a tutti, specie ai soggetti più fragili di fare attenzione. «Ci giunge segnalazione di un gruppo di persone che si spacciano per operatori Enel e stanno cercando informazioni e/o di introdursi in private abitazioni. Prestate la massima attenzione ed evitate di fornire informazioni personali o dati sensibili».

Insomma i soliti balordi sono ritornati in riva allo Jonio cosentino, dove avevano fatto sentire la propria presenza già qualche mese addietro, ma la presenza continua e costante dei Carabinieri in forza alla locale Stazione guidati dal Luogotenente Marco Carafa, che ha competenze con i suoi uomini, anche su Amendolara e Castroregio, ha fatto si che i malintenzionati abbandonassero il comprensorio, e fuggire verso altri lidi, per non incorrere nelle maglie della giustizia.

L'ultima volta si segnalarono un furto in abitazione alla marina di Amendolara, e alcuni tentativi di furto non andati a buon fine.

Erano stati gli stessi uomini della Benemerita a comunicare ai sindaci di far presente alle rispettive cittadinanze la presenza di truffatori e invitare la gente a stare attenti per evitare di essere presi in giro da chi con giacca e cravatta e un fare assai gentile si presenta dinanzi all'uscio di casa con la scusa di avere soluzioni per far abbassare in bolletta il prezzo di luce o gas. Niente di tutto questo.