Cosenza, stop ai contratti legati al Pnrr: niente lavoro per migliaia di Ata

Aprile amaro, anzi amarissimo per seimila collaboratori scolastici che erano stati assunti con contratti legati al Pnrr e Agenda Italia, e che da martedì sono rimasti senza lavoro nonostante le parole di Valditara il quale pochi giorni fa aveva assicurato di aver trovato la copertura finanziaria per garantire la continuità delle attività. Potranno essere ricontrattualizzati appena ci sarà una norma specifica, ma per adesso sono rimasti a casa. Sono tantissimi anche nel Cosentino, tra l’altro, qui come altrove, fondamentali per la vita di istituti piccoli e grandi. La doccia fredda è arrivata martedì, quando è stato chiuso negativamente il tavolo accolto dal ministero del lavoro sia per il personale Ata che dirigenti.

«Nonostante un cronoprogramma su semplificazioni e passweb – ha commentato a livello locale il segretario provinciale della Flc Cgil Francesco Piro – abbiamo ritenuto insufficienti le risposte sul Pnrr e sulla mancata proroga degli Ata assunti grazie a Pnrr e Agenda sud. In particolare su proroga contratti dei collaboratori per i quali abbiamo provato fino a ieri sera a lavorare per un provvedimento di natura amministrativa che garantisse la continuità del personale. Nonostante l’impegno economico strappato nel precedente tavolo, manca l’impegno politico per tale atto». Qualora fosse confermata la volontà politica di riassumerli, comunque bisognerà attendere almeno una decina di giorni se non di più. Ma tutti i sindaci non ci stanno, e quindi sono pronti alla mobilitazione affinché venga garantito il diritto al lavoro per questi lavoratori resisi necessari per il funzionamento degli istituti scolastici.