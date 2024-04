Castrovillari, a colloquio col familiare in carcere con la droga nelle tasche

Bloccata l'introduzione di stupefacente all'interno della Casa circondariale di Viale Sergio Cosmai. Gli agenti del locale reparto, infatti, hanno concluso una importante operazione presso l’istituto guidato da Giuseppe Carrà. Ne danno notizia le sigle sindacali Sappe, Fns Cisl e Uspp. Recentemente, e questo nell'ambito dei controlli atti a prevenire e contrastare qualsiasi attività di spaccio, diffusione e consumo di sostanze stupefacenti, durante le operazioni di ingresso dei familiari per svolgere il colloquio visivo, il personale del settore, con l'ausilio del reparto Cinofili del distaccamento della Polizia Penitenziaria regionale, hanno rinvenuto, evitandone l'introduzione, sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e barbiturici. Le sostanze, sicuramente destinate all'attività di spaccio, sia all'interno che all'esterno del carcere, era meticolosamente occultato addosso ad un familiare in visita al congiunto presso la casa circondariale. È seguito il controllo della vettura in visita, nonché la successiva perquisizione dell'abitazione sita in provincia di Cosenza, nella quale sono stati rinvenuti, sempre con l'ausilio del reparto cinofili, una panetta da circa un etto di hashish. Le sostanze – dopo la verifica del principio attivo – sono state poste sotto giudiziale sequestro. La persona fermata è stata denunciata alle Procure della Repubblica di Castrovillari e di Cosenza.