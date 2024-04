Paola, auto piomba all'orario dell'uscita di scuola e sbatte contro un mezzo in transito: donna ferita

Tragedia sfiorata all'orario di uscita di scuola dei bambini della scuola elementare e dell'infanzia. Un'autovettura attorno alle 12.30 è piombata nella centralissima viale della Libertà sbattendo contro un mezzo in transito con a bordo una donna e poi a un'altra autovettura posteggiata. Sul posto è intervenuto il 118 di Paola portando la donna in Ospedale. Il ragazzino alla guida, forse spaventato per l’accaduto, si è comunque fermato poi più avanti. Sono quindi state avvertite le forze dell'ordine.