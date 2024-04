A Paola “La rete ospedaliera va difesa”. Il Comitato rilancia la vertenza

«Lo avevamo preannunciato e siamo stati consequenziali. Oltre le manifestazioni di piazza, ricorreremo al Tar Calabria contro il Piano di riordino della Rete ospedaliera che chiude i nostri ospedali e i nostri reparti». Lo affermano i referenti del Comitato regionale per la difesa del diritto alla salute che rilanciano e quindi vanno avanti nella battaglia.

I particolari delle prossime iniziative saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per domani alle 15 e 30. Dopo la prima iniziativa pubblica di domenica scorsa a Paola, viene dato quindi il via ad una serie di manifestazioni su tutto il territorio regionale così come era stato annunciato nei giorni scorsi. Il Comitato in poche parole vuole evitare la messa in atto di un Piano di riordino che lede ancora una volta il diritto alla salute di tanti calabresi.