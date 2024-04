Tari a Cosenza, dopo le stilettate del sindaco Municipia modifica gli orari per il pubblico

Cittadini disorientati, spazientiti e infuriati. Colpa di cartelle Tari relative al 2022, mai consegnate la prima volta a decine di utenti, nei tempi giusti, che ora stanno arrivando a destinazione in ritardo e con tanto di mora . Cifre raddoppiate e a volte anche triplicate. E come se non bastasse, l’utente virtuoso che vuole risolvere la cosa si trova di fronte a cartelli ambigui attaccati alle porte degli uffici comunali e di Municipia, la Società addetta alla riscossione dei tributi. Chi si reca al Settore Tributi di Palazzo Ferrari sulla porta trova un foglio con la seguente scritta: “Dal 28 marzo scorso il ricevimento del pubblico avviene esclusivamente presso gli sportelli del concessionario Municipia Spa”. Armati di tanta buona volontà ci si sposta presso la sede di Municipia. Altro foglio con una comunicazione datata 13 settembre 2023: “Si comunica all’utenza che gli uffici si sono trasferiti al secondo piano di Palazzo Ferrari in piazza Cenisio. Il pubblico sarà ricevuto solo previo appuntamento da concordarsi esclusivamente al numero verde...... o sul link.......”.

Seguono giorni e orari prenotabili. Un viaggio a vuoto a Municipia dopo la tappa a Palazzo Ferrari: non è più nei Rivocati. Gli uffici sono vuoti. E dunque quale delle due indicazioni è vera e fa fede? Da qui il disorientamento e la rabbia dei cittadini. Sballottati da una parte all’altra. «Ci spiegassero dove dobbiamo andare», ha sbottato un pensionato che si è rivolto al nostro giornale. «A Palazzo Ferrari il foglio invita ad andare a Municipia, dove però non c’è più nessuno», ha aggiunto il malcapitato, «vai a Municipia e trovi un altro cartello che dice di andare a Palazzo Ferrari». Ultima beffa dopo che il pensionato ha chiamato il numero verde di Municipia per avere informazioni sulla Tari 2022. «Mi hanno risposto dalla sede di un’altra città, forse un call center, non so. E mi hanno dato un appuntamento per il 20 maggio. Forse hanno invidia delle liste d’attesa della sanità».

Anche alla luce di alcune ultime segnalazioni l’amministrazione comunale è corsa ai ripari e ieri ha annunciato che sono stati ampliati gli orari di apertura dello sportello contribuenti di Municipia, prevedendo anche il ricevimento libero fino ad un massimo di 40 persone per alcune mattine e pomeriggi.

«Il rapporto con l’utenza - ha detto il sindaco Franz Caruso che ha inviato anche una lettera ai vertici dell’azienda - deve essere molto migliorato, superando i disservizi che rendono difficoltosa anche la semplice richiesta di informazioni ed eliminando ogni tipo di criticità attualmente presente. Complessivamente mi aspetto che siano sensibilmente accresciuti gli standard qualitativi, realizzando maggiori livelli di efficienza, efficacia e trasparenza». Il nuovo orario di ricevimento del pubblico reso noto da Municipia: lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 si riceve solo su appuntamento al n. verde 800688543 e sul portale al link https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=D086, martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 la mattina ricevimento libero fino ad un massimo di 40 persone e nel pomeriggio solo consulenti su appuntamento al n. verde 800688543 e sul portale al link https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=D086, mercoledì chiuso, giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 solo su appuntamento al n. verde 800688543 e sul portale al link https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=D086, venerdì dalle 14.30 alle 17 ricevimento libero per massimo 40 persone.