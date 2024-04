Muore a 77 anni Silvio Aprile: primo testimone di giustizia a Cetraro. Luberto: “Non volle mai la scorta”

Una storia di coraggio e di coerenza. Silvio Aprile, spentosi a 77 anni per cause naturali, è stato il primo testimone di giustizia di Cetraro. Gestiva un bar pasticceria e ristorante - “I mulini” - nella cittadina tirrenica e quando finì vittima delle cosche non esitò a denunciare alla procura antimafia il sistema di usura ed estorsione in cui era caduto. Un sistema governato dalla 'ndrangheta che in quell'area della Calabria aveva in Franco Muto, detto “il re del pesce” il suo storico punto di riferimento. Aprile divenne la principale fonte di accusa dell'inchiesta “Azymuth” con cui la procura antimafia di Catanzaro colpì al cuore, nei primi anni del duemila, le organizzazioni criminali egemoni nell'Alto Tirreno cosentino. In aula, deponendo davanti al Tribunale di Paola, non esitò a pronunciare la parola 'ndrangheta spiegando al collegio giudicante, presieduto da Giovanni Spinosa, come boss e picciotti si muovevano per drenare denaro agli imprenditori in difficoltà economica. I figli Angelo e Manuela lo ricordano come «un esempio di schiena dritta e dirittura morale. Un padre affettuoso e coraggioso».