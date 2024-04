Sigliata la collaborazione tra Vigili del fuoco e Università della Calabria

In data 23 aprile 2024 ha avuto luogo la sottoscrizione di un importante accordo quadro finalizzato alla collaborazione tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e l’Università della Calabria.

L’accordo quadro non prevede oneri specifici a carico dei contraenti. Soddisfazione è stata nel merito espressa dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Maurizio Lucia che nel rivolgere apprezzamento nei confronti del Rettore Leone per la sensibilità ed attenzione riservata all’atto di intesa, ha auspicato che dalla convenzione quadro possano discendere concrete iniziative capaci di qualificare reciprocamente ancor di più e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Unical, nell’interesse del territorio calabrese e non solo.