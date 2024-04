Allarme criminalità, due autovetture incendiate a Cassano. Tutti i casi precedenti nella Sibariditide

La tensione nel cassanese resta alta. Mentre in consiglio comunale si approvava il bilancio consuntivo del 2023 e si discuteva, soprattutto, degli ultimi episodi di cronaca nera che hanno riguardato Cassano, Marina di Sibari e la Sibaritide negli ultimi mesi, dopo solo due ore, l’anonima incendi è tornata all’opera.

Due auto, una Alfa Romeo 147 e una Fiat Panda, sono andate completamente distrutte in altrettanti incendi dolosi divampati la notte tra martedì e mercoledì nella frazione di Lauropoli di Cassano All’Ionio.

I due roghi sono scoppiati intorno alle 2,30 in via San Giusto, dove era parcheggiata la Fiat Panda, e in via Alfonso Rendano, dove era parcheggiata la 147 Alfa Romeo.

Secondo quanto trapelato nelle ore successive ai fatti di cronaca, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza che hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza i due luoghi.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno avviato le indagini su quanto accaduto. I due episodi finiranno nel corposo fascicolo degli atti intimidatori che si sono registrati negli ultimi mesi nell’area.