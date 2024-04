Cosenza, mistero sullo stop ai pullman elettrici consegnati ad Amaco

Sono fermi in deposito da un paio di giorni i due bus elettrici che il 15 scorso erano stati immatricolati e consegnati ad Amaco da Cometra Scarl. I bus erano stati presentati in piazza 15 Marzo presenti tra gli altri il sindaco Franz Caruso e il commissario giudiziale Fernando Caldiero. I due nuovi autobus sono i primi di altri 20 mezzi ibridi destinati ai servizi urbani della nostra città. Ma si sono dovuti fermare. Per un vizio formale, si dice in ambienti dell’azienda (non per problemi di immatricolazione, questa l’ipotesi circolata ieri mattina), che si sta cercando di rivolvere per permettere ai mezzi di riprendere a circolare. Sono in deposito e pronti a tornare in strada. Ma va risolto l’intoppo burocratico. Fino a lunedì si sono visti in giro. Poi è arrivato lo stop.

