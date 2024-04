Pestaggi e aggressioni a Corigliano Rossano: il processo d’Appello fissato all’11 settembre

È stata fissata alla data dell’11 settembre 2024 l’udienza del processo di Appello per Andrea Pio Solferino, il fratello Gaetano Solferino e Ivan De Martino, i tre soggetti arrestati e processati per gli episodi di violenza che hanno infiammato l’estate del 2021 a Rossano.

Al termine del giudizio di primo grado il tribunale di Castrovillari, nello scorso mese di luglio, li aveva condannati tutti e tre: Andrea Pio Solferino, difeso dall’avvocato Massimo Ruffo, a 4 anni e 4 mesi, il fratello Gaetano Solferino, difeso dall’avvocato Francesco Muscia, a 4 anni e 4 mesi e Ivan De Martino, difeso dall’avvocato Francesco Formichella a 2 anni e 1 mesi.

Per quanto riguarda il De Martino i giudici all’epoca della sentenza di primo grado avevano escluso il suo coinvolgimento in uno degli episodi più salienti finiti sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, ossia il pestaggio nelle vicinanze del lungomare di S. Angelo a Rossano, di Gennarino Acri, fratello dell’ex boss, oggi pentito, Nicola Acri, alias “occhi di ghiaccio”.