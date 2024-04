Scuola in Calabria, il Dimensionamento non taglia gli Ata. Almeno per ora...

Percolo scampato, o quasi. Non ci saranno conseguenze devastanti per il recente Piano di dimensionamento scolastico sul personale Ata che era la categoria attorno alla quale c’erano i timori peggiori in seguito al taglio delle autonomie scolastiche, nel Cosentino (-29) come nel resto della Calabria (-72 formalmente, -79 nei fatti). A leggere le anticipazioni in merito all’organico ’24-’25 relativo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i numeri restano sostanzialmente quelli dello scorso anno. C’è solo un posto in merito e riguarda un assistente amministrativo. Diventano tre se il focus si allarga a tutta la regione. Questi dati, a fronte d’un importante calo degli studenti, di cui abbiamo già parlato più volte: -641 solo nel Cosentino, -3.499 in tutta la regione. Che tra l’altro è destinato a peggiorare negli anni avvenire, quando difficilmente sarà possibile evitare conseguenze sul numero dei docenti come del personale ata. Ovviamente se non ci saranno interventi a livello romano che però al momento non si vedono.

Anche di questo s’è parlato ieri mattina nel corso dell’affollata assemblea sindacale organizzata dalla segreteria provinciale della Cisl Scuola affidata a Enzo Groccia. Assieme a lui, tra i relatori, il segretario organizzativo nazionale della Cisl Scuola Roberto Calienno, il leader regionale Raffaele Vitale e il dsga Giambattista Rosato che è candidato alle imminenti elezioni per il Rinnovo del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tutti i numeri Eccole le nuove cifre relative agli organici del personale ata, nel Cosentino come nelle altre province, organizzate in base alle diverse categorie. La dotazione relativa all’anno scolastico 2024/2025 prevede nella nostra provincia 651 assistenti amministrativi (1.862 in Calabria), 340 assistenti tecnici (918 in Calabria), 2.032 collaboratori scolastici (5.836 in Calabria), 14 guardarobieri (32 in Calabria), 20 cuochi (43 in Calabria), 11 addetti aziende agrarie (32 in Calabria) e 5 Infermieri (11 in Calabria). Complessivamente 3.073 (8.734 in tutta la Calabria). Buone notizie per quanto riguarda i dirigenti dei servizi generali e amministrativi (dsga), perché a fronte di 85 titolari nel Cosentino risultano 106 posti disponibili, quindi dovrebbero essersi 21 disponibilità per i trasferimenti da fuori provincia.

Gli altri organici Nei giorni scorsi l’Ufficio scolastico provinciale ha reso noti pure gli organici relativi ai docenti, che però su queste colonne abbiamo anticipato nelle settimane passate, e pure gli insegnanti della religione cattolica. Anche per i prof s’è fatto di tutto per confermare i numeri dello scorso anno, nonostante il drastico calo di ragazzi in classe. Le conseguenze sono la creazione di cattedre esterne, alcune addirittura su tre scuole. Una pezza a colori che non piace, a esempio, alla segreteria provinciale della Flc Cgil.

È ormai agli sgoccioli l’attesa per l’avvio dell’iter relativo all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) che interessa migliaia di prof, molti dei quali dopo anni passati a lavorare lontano da casa aspettano per potere tornare… a casa.