Giallo a Cosenza, infermiere dell'ospedale trovato morto in corsia. Esposto dei familiari. I colleghi: “Addio, Mario. Dura da accettare”

Un dipendente dell’ospedale di Cosenza è stato trovato senza vita in un corridoio dell’ospedale. Il 53 anni Mario Tarasi lavorava nel reparto di Chirurgia vascolare dell’Annunziata. Immediati i soccorsi. La famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri per cercare di fare chiarezza sulle cause del decesso e ha chiesto che venga disposta l’autopsia. Del caso si sta occupando la Procura di Cosenza. Medici, infermieri e Oss sono ancora sottoshock per quanto accaduto. Su social è stato manifestata tutta l'incredulità per la prematura scomparsa dell'infermiere. «Mario mio, che brutto scherzo! Rip grande amico e collega mio!»; ancora: «È proprio vero che siamo un soffio d'aria. Mi auguro che Dio ti apra le braccia caro collega. Un professionista di alto livello, un uomo sempre disponibile»; «Ma come può essere possibile? La tua ironia sottile, uno dei miei allievi preferiti e poi il collega, anzi, l'alunno che ha superato la maestra. Sono orgogliosa di te».