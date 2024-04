Corigliano Rossano, Straface (centrodestra) all’attacco: Municipio indebitato per 5 mln a causa di bollette mai pagate

Un decreto ingiuntivo telematico del Tribunale ordinario di Roma sarebbe stato notificato al comune di Corigliano Rossano per un credito di 3.697.019,62 oltre ad interessi e spese per la procedura di ingiunzione, vantato nei confronti dell’Ente, dalla Banca Sistema Spa, da pagare alla parte ricorrente per le causali del ricorso entro quaranta giorni dalla notifica del decreto.

La denuncia giunge dal comitato elettorale Straface, candidata a sindaco per le prossime amministrative di giugno che, assieme alla nota di denuncia ha anche trasmesso lo stralcio del decreto ingiuntivo da cui non si desume la data di scadenza dell’ingiunzione a pagare, ma viene indicata dallo stesso organismo elettorale aggiungendo che risale a settembre 2023.

Per lo stesso comitato elettorale si tratta di debiti per bollette non pagate e delle spese accessorie maturate. Una cifra che ammonterebbere complessivamente a circa cinque milioni e trecentomila euro.

Si evidenzia che il debito milionario si riferisce a “centinaia e centinaia di fatture non pagate a partire dal 2020 per un totale di 3.698.049,09 euro, quasi tre milioni e settecento mila euro, aggiungendo che «altri 1.558.920,58 milioni sono stati liquidati con determina n. 32 del 12 marzo 2024 ma a quanto pare non pagati e riguardano fatture Hera Comm s.r.l. attinenti ai consumi energetici di immobili e servizi comunali».