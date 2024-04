Cosenza, lettera a Mattarella del figlio d’una vittima di femmicidio e d’un padre morto suicida

Le altre vittime. Quelle spesso dimenticate. Cosa accade dopo la consumazione di un delitto a quelli che restano, ai familiari degli uccisi? La storia di Francesco Vigna ne offre un quadro drammaticamente chiaro. Il padre, Franco, titolare di una rivendita di auto e con l’hobby per la pittura, nel luglio del 1999 uccise la moglie, Anna Morrone, a pochi passi dall’Annunziata. Un crimine feroce - oggi catalogabile nella fattispecie dei “femminicidi” - consumato per ragioni di gelosia. La coppia aveva un figlio, all’epoca sedicenne, rimasto da quel giorno completamente solo. Franco Vigna, infatti, dopo aver mandato i propri documenti d’identità alla nostra redazione con l’intento di annunciare un gesto autodistruttivo, fuggì in Sila dove si tolse la vita con un colpo di pistola. Il cadavere venne ritrovato all’interno di una fossa che lo stesso uxoricida - suicida aveva scavato prima di spararsi. Per il giovane figlio fu un ulteriore schock. La vita del sedicenne continuò in un difficile vuoto interiore, attesa la mutilazione affettiva subita. Francesco ha finito gli studi, ha formato una famiglia, senza tuttavia mai ricevere alcun aiuto da parte dello Stato. Nessuno, insomma, nel mondo istituzionale pensò a lui. Non vi erano d’altronde gli strumenti normativi per poter concretamente intervenire.

Oggi quel ragazzino diventato faticosamente uomo ha sentito il desiderio di scrivere al Presidente della Repubblica che sarà in visita nella nostra provincia martedì prossimo. Ci ha inviato la missiva - per il tramite dell’avvocato Michelangelo Russo - perchè venga resa pubblica. È una lettera che racconta di disagi e speranze. E val la pena di leggerla per capire quanta sofferenza cagioni la perdita violenta dei propri genitori.

«Mi chiamo Francesco Vigna, ho quarantuno anni e sono nato a Cosenza, dove vivo con mia moglie e mio figlio, e dove dal mese di gennaio di quest’anno, esercito l’attività di agente di commercio nel settore energetico» scrive quell’ex ragazzino a Sergio Mattarella. «Le invio queste poche righe che, non a caso, ho scelto di scriverLe in vista della Sua imminente visita del 30 Aprile in Calabria per rappresentarLe, dopo non pochi tentennamenti, le conseguenze della mia dolorosa condizione di orfano in cui mi trovo a causa di un crimine domestico, c.d. “femminicidio”, e che purtroppo tutt’ora mi affliggono. La mia povera mamma, Anna Morrone, infatti, ha cessato di vivere il 2 luglio del 1999 per mano di mio padre, Franco Vigna, il quale, dopo anni di incomprensioni e litigi, quella mattina, dopo averla attesa alla fine del proprio turno di lavoro, fuori dall’Ospedale Civile di Cosenza, dove lei lavorava come conosciuta e apprezzata infermiera presso il reparto di rianimazione, la uccideva a colpi d’arma da fuoco. Circa un mese e mezzo dopo l’uccisione di mia mamma, il giorno di ferragosto, tra i boschi della Sila, veniva rinvenuto il cadavere di mio padre morto suicida. Il fatto all’epoca suscitò orrore e sdegno collettivo non soltanto a Cosenza, dove è stato tra i principali e più impressionanti casi di femminicidio, ma anche in tutta la regione. Io nel 1999 ero un ragazzo di appena sedici anni, figlio unico, e mi ritrovai di colpo privato di entrambi i genitori restando così senza più punti di riferimento per la mia crescita e per il mio futuro che ho dovuto costruirmi da solo con notevole sforzo e dolore nonostante non mi sia mai mancata la vicinanza dei miei parenti più prossimi. Le molteplici e gravose difficoltà che ho affrontato, e che purtroppo ancora oggi a distanza di anni, sto affrontando, sono state acuite anche dal fatto che nel nostro Paese negli anni ‘90 non esisteva e, in verità, per molto tempo ancora non sarebbe esistita, una legislazione che prevedesse aiuto psicologico, e sostegno economico e sociale, in favore degli orfani dei crimini domestici.