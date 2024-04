Domenica drammatica in Sila, scontro tra auto e moto a Lorica: muore un centauro, gravi altri due

Domenica drammatica nella Sila Cosentina a causa di un incidente che ha riguardato una Fiat Punto e tre moto, avvenuto sulla 108 bis "Silana di Cariati" che porta a Lorica (in località Mellaro, che ricade nel comune di Casali del Manco). A perdere la vita è stato un 37enne originario di Settingiano, mentre altri due centauri - anche loro del comune catanzarese - versano in gravi condizioni e politraumatizzati a causa dell'impatto (sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, uno al Pugliese e l'altro all'Annunziata). Oltre ai soccorsi, sul posto anche i mezzi dell'Anas, per il ripristino della viabilità, e le forze dell'Ordine.