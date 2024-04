Rende, bando di gara per assegnare gli spazi pubblicitari: ridisciplinare il settore per i prossimi 5 anni

Nessuna campagna pubblicitaria, nessun teaser, nessuna operazione commerciale creativa. Da mesi, a Rende, in tanti si sono chiesti il significato dei tantissimi cartelloni pubblicitari sparsi in città. Sparite le proposte di acquisto delle aziende, “coperte” da una strana onda arcobaleno contrassegnata dal logo Città di Rende, mentre in cima al cartellone c’è l’insegna della Pubbliemme, il cui contratto con il Comune è scaduto da tempo.

In realtà si tratta solo di un “reset” pubblicitario, copertura generale di tutte le affissioni in attesa del bando comunale, fatta con tatto e grazia nel rispetto dei luoghi. Oggi, la notizia è che finalmente è stato proposto Il bando di gara a procedura aperta con ricavi previsti, per chi si aggiudicherà il bando valevole cinque anni, di oltre 700 mila euro.

“L’affidamento ha per oggetto la concessione del servizio d’uso degli impianti pubblicitari di sevizio cittadini, ovvero lo sfruttamento economico degli spazi destinati a tale scopo, per un periodo non inferiore a 5 anni”, è scritto nella relazione tecnica e nel Piano economico finanziario del Comune a firma responsabile unico del progetto, Lara Critandi. Supportata dal Rup, Pierluigi Acri. Ed indirizzata dal dirigente di settore, Angelo Mancusi. Sono centinaia gli impianti pubblicitari oggetto di concessione, aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale. Nello specifico la Concessione avrà ad oggetto il servizio d’uso di Paline fermata Bus e Pensiline fermata Bus, recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso.