Scontro fra tre auto a Villapiana, otto feriti: grave una donna portata con elisoccorso nell'ospedale di Cosenza

Otto persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente avvenuto lungo la statale 106, nel territorio di Villapiana. Tre le auto coinvolte, un'Audi Q3, una Skoda e un'Opel che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate tra loro nei pressi dello svincolo per Villapiana Lido. La persona ferita in modo più grave è una donna che è stata trasferita con l'eliambulanza nell'ospedale Annunziata di Cosenza.

Gli altri feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti negli ospedali di Trebisacce, Corigliano e Rossano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano e gli agenti della polstrada di Trebisacce che hanno effettuato i rilievi per stabile le cause dell'incidente.