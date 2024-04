Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Belsito (Cosenza)

Un terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la Calabria, precisamente a 1 km a ovest di Belsito (Cosenza), alle 19:05 del 28 aprile 2024, ora locale. L'evento sismico è stato registrato con coordinate geografiche 39.1750 di latitudine e 16.2760 di longitudine, ad una profondità di 61 km.

La Sala Sismica dell'INGV di Roma ha prontamente localizzato il terremoto, che ha interessato vari comuni nel raggio di 20 km dall'epicentro. Tra questi, Belsito si trova a soli 1 km di distanza dall'epicentro, seguito da Marzi e Malito, rispettivamente a 3 km di distanza. Altri comuni vicini includono Carpanzano, Rogliano, e Santo Stefano di Rogliano, tutti a circa 4 km di distanza.

Sebbene la magnitudo del sisma non sia elevata, l'evento ha sicuramente causato preoccupazione tra i residenti della zona. In totale, oltre 10.000 persone vivono nelle immediate vicinanze dell'epicentro, con Rogliano che conta la maggior parte dei residenti.

Al momento non sono stati segnalati danni significativi a edifici o infrastrutture, ma le autorità locali stanno effettuando controlli per assicurare la sicurezza pubblica e valutare la situazione più dettagliatamente.