Il Cosentino prepara l’abbraccio al presidente Mattarella: domani la visita a Mongrassano e Castrovillari

Il Cosentino si prepara a indossare l’abito della festa per accogliere il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La Provincia ha già asfaltato le strade che saranno attraversate dal corteo presidenziale che viaggerà in auto da Mongrassano a Castrovillari. Sarà un giorno storico per questa terra che aspetta con ansia il ritorno dell’amato presidente. Mattarella era già stato a Cosenza il 4 febbraio del 2017 per l’inaugurazione dell’anno accademico all’Unical. A distanza di poco più di sette anni, il presidente ritorna per celebrare la festa dei lavoratori nel Distretto agroalimentare del Cosentino. Una visita ispirata da Confindustria Cosenza e il presidente Giovan Battista Perciaccante in una nota ha definito la visita come «un avvenimento di rilevanza assoluta per tutti. Siamo felici e onorati che il presidente abbia accolto il nostro invito a festeggiare una ricorrenza così ricca di valori simbolici e sostanziali, visitando aziende d’eccellenza del sistema associativo del territorio». Il Distretto agroalimentare del Cosentino ha un perimetro enorme che comprende l’area industriale di Cosenza, l’Università della Calabria, l’area produttiva di Mongrassano fino a completarsi nell’area del Castrovillarese e della Sibaritide con una trentina di Comuni che le fanno da corona.

Intanto, nello stabilimento Gias e in quello Granarolo si lavora agli ultimi dettagli. Prove di accoglienza, sistemazione degli addobbi, bonifica del perimetro, chiusura dei varchi e pozzetti, posizionamento dei vari nuclei della forza pubblica che dovrà vigilare sulla sicurezza. La cerimonia dedicata ai lavoratori che si svolgerà a Castrovillari prevede l’intervento d’apertura del presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante. Quindi, sono previsti i saluti del numero uno di Granarolo, Gianpiero Calzolari, del rappresentante dei lavoratori, Gaetano Piraino, e del ministro del Lavoro, Marina Calderone. Il presidente Mattarella potrebbe concludere con un messaggio. Ma non è certo.