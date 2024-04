Lutto nella politica cosentina, morto improvvisamente il presidente di Confesercenti Dino De Santo

“Una notizia che lascia attoniti e che suscita profonda tristezza”. Così il Sindaco Franz Caruso nel commentare la notizia, che lo ha raggiunto subito dopo aver partecipato all’inaugurazione della Casa delle Culture, dell’improvvisa scomparsa del Presidente provinciale della Confesercenti, Dino De Santo, avvenuta questa sera a Rovito, mentre lo stesso De Santo stava prendendo parte alla presentazione di un libro. “Quel che ho appreso è veramente un fulmine a ciel sereno – ha affermato Franz Caruso nell’esprimere i sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa di Dino De Santo, “imprenditore turistico riconosciuto ed apprezzato in tutta la città e nell’area urbana. E lo è ancora di più se si considera che solo questa mattina ci eravamo incontrati casualmente su Viale Mancini dove mi ero recato per una passeggiata in città. Vedendomi, Dino mi ha anche scattato con il suo cellulare una foto che mi ha inviato subito dopo. E’ tutto molto triste – ha aggiunto Franz Caruso".