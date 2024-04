Castrovillari, rapine in serie in città. Arrestato un 35enne

I Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno tratto in arresto il presunto rapinatore seriale che ha sconvolto il tessuto produttivo della città. Nel pomeriggio di ieri, infatti, gli uomini del capitano Pasquale Del Prete, hanno tradotto in carcere Giuseppe Campolongo, 35 anni, arrestato a Cassano Ionio (dal nucleo operativo radiomobile di Castrovillari) proprio per la serie di rapine a mano armata che hanno generato una vera e propria psicosi collettiva. Soprattutto tra i commercianti della città, i quali si sono visti costretti ad adottare sistemi di sicurezza capaci di tenere lontani eventuali problemi. Il rosario di rapine (ben quattro e una tentata rapina) spinse verso indagini sin dai primi mesi dell'anno ed hanno interessato tutte le parafarmacie della zona nord della città, colpite all'ora di chiusura, con un sistema tragicamente semplice: ingresso in negozio con il volto travisato e una pistola in pugno.

Blitz che, tra l'altro, si sono allargati a due negozi di generi alimentari, ad un supermercato e a una tabaccheria. Proprio quest'ultima rapina ha portato problemi di salute alla titolare, costretta a ricorrere ai sanitari per superare il forte spavento.

Nel corso degli ultimi mesi - va detto - i militari del Comando provinciale hanno quintuplicato, e questo insieme a Polizia e alla Guardia di finanza, i controlli, organizzati anche in stretta sinergia con la polizia locale. Le indagini hanno preso una direzione precisa dopo il rinvenimento, in un contenitore per rifiuti, delle armi e di alcuni passamontagna.