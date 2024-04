C'è Mattarella alla Granarolo di Castrovillari, Caligiuri (Arsac): “Servono regole chiare per motivare il comparto agricolo”

«Ci sono delle aziende che soffrono, ma anche alcune delle eccellenze della nostra terra», esordisce la Commissaria dell'Arsac, Fulvia Michela Caligiuri. «Con dedizione e passione si raggiungono anche questi obiettivi. Grazia a chi è riuscito a portare il presidente della Repubblica: per noi è un motivo di soddisfazione e orgoglio. Significa che le eccellenze dell'agroalimentare riescono arrivare anche al cuore del Capo dello Stato, che è qui per la festa dei lavoratori. La crisi delle imprese? Le Istituzioni devono fare da anello e stare attorno a chi tenta di farcela in tutti i comparti agricoli. Ci sono esempi di chi riesce. Le problematiche ci sono, ma non riguardano solo la Calabria e riguardano il posizionamento nei mercati internazionali. Il comparto agricolo deve essere motivato e ma servono delle regole a livello comunitario devono essere riviste».