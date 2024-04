Il saluto di Loredana Giannicola (dirigente Atp Cosenza) a Mattarella: “Presidente, è un onore. La scuola è una grande risorsa”

«Oggi è un giorno speciale, perché il presidente Mattarella arriva in un territorio che vuole rialzarsi e portarsi al livello di altre realtà. La scuola», afferma la dirigente dell'Atp di Cosenza, Loredana Giannicola, «sotto questo profilo rappresenta un messaggio di speranza per i nostri ragazzi. Servono anche gli strumenti di pensiero necessari per poter affrontare le sfide che li attendono. Spero che possano investire e restare qui al Sud, per far sì che la Calabria possa sopravvivere, perché il depauperamento demografico rappresenta una grandissima piaga».