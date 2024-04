La Calabria abbraccia Mattarella, l'assessore Gallo: “Oggi mostriamo le eccellenze, ma non ci dimentichiamo dei problemi. La crisi c'è”

«L'arrivo del presidente Mattarella rappresenta un momento significativo per la Calabria e testimonia il gran lavoro svolto dal Governo regionale guidato dal presidente Occhiuto», afferma l'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo . «Un riconoscimento importante al settore agricolo di questa regione. In questi anni i nostri imprenditori hanno coltivato la qualità. La presenza del presidente Mattarella è l'esempio di come la Calabria stia facendo capolino al tavolo che conta. Si pensi che lo scorso anno il presidente della Repubblica era in Emilia».

«Allo stesso tempo, nel complesso, viviamo un momento di grande difficoltà. Dopo il Covid, il conflitto in Ucraina ha visto crescere i costi del carburante e dell'energia: un danno per il settore agro-alimentare e noi cerchiamo di sostenerlo velocizzando la spesa dei nostri fondi».