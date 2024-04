Mattarella in Calabria, la gioia di monsignor Savino: “Onorati della sua presenza. In questa terra serve lavoro: onesto, pulito e solidale”

Siamo molto contenti della presenza del presidente Mattarella, afferma il vescovo di Cassano, monsignor Francesco Savino, perché per noi è una garanzia di rispetto della Costituzione. Io, in qualità di Pastore di questo territori, gli dico grazie per questa splendida opportunità: viene in Calabria, un una terra dalle mille opportunità e possibilità. Spesso prevalgono i fatto negativi, ma la gente calabrese merita molto di più. La sua presenza è di incoraggiamento per attuare processi di liberazione del nostro territorio. In questa terra ci sono anche patologie e negatività che mai come in questo momento rileviamo sul territorio. Per amore del mio popolo non tacerò mai. Come rispondiamo? Facendo rete, deve prevalere lo stare insieme, la legalità del "noi". Serve lavoro: un lavoro onesto, un lavoro pulito, un lavoro solidale.